« Donald J. Trump ne va pas disparaître ! » : c’est devant un public rêvant de le voir rester en politique que l’ex-président prend la parole, dimanche, à la conférence conservatrice CPAC (à 15h40, soit 21h40 heure de Paris), pour la première fois depuis qu’il a quitté la Maison Blanche et depuis son acquittement. L’occasion pour lui d’asseoir sa poigne sur le parti républicain en vue d’une éventuelle candidature en 2024. Et de faire payer ceux qui ont voté pour son impeachment.

C’est Ted Cruz qui l’a assuré à la conférence CPAC, vendredi : « Il y a beaucoup de gens à Washington qui voudraient juste effacer les quatre dernières années » de son mandat « Et bien laissez-moi vous dire quelque chose : ''Donald J. Trump ne va pas disparaître !'' ». A cette grand-messe des conservateurs américains, l’ex-président arrive en terrain conquis.

Au micro, pas de Mitch McConnell ou de Mike Pence : les fidèles de Donald Trump se sont succédé ces derniers jours. On a entendu le gouverneur de Floride Ron DeSantis, Ted Cruz, Josh Hawley ou encore le fils aîné de l’ex-président, Donald Jr, dénoncer en vrac la « cancel culture », « le socialisme d’Alexandria Ocasio-Cortez » et la politique « open border » (frontières ouvertes) de Joe Biden. Rien de surprenant alors que 74 % des républicains veulent que Donald Trump continue de jouer un rôle politique, dont 48 % favorables à ce qu’il reste le patron du parti, selon un sondage pour CNBC.

Sauf surprise majeure, Donald Trump ne devrait pas officiellement se déclarer candidat pour 2024 ce dimanche. Mais selon des fuites révélées par Axios, l’ex-président pourrait se présenter dans son discours comme le « nominé présomptif », histoire de calmer les ardeurs d’une demi-douzaine d’ambitieux républicains qui rêvent de reprendre le flambeau trumpiste, comme Ron DeSantis ou Kristi Noem, la gouverneure (Dakota du Sud) qui monte.

New insights from our February Omnibus (fielded from Feb 12-18, n=1005 RVs nationally, and n=430 GOP+Lean):



Republican sentiments towards Trump running in 2024 have warmed since January: 55% of GOP🐘+Lean voters now want to see it happen, compared to just 45% in January. pic.twitter.com/fRcLgh2jwi