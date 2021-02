Un mouton sauvage retrouvé errant au milieu d’une forêt australienne a été délesté de son lourd et épais pelage de 35 kg, et pour sa première tonte en cinq ans, il s’est débattu sous son amas crasseux recouvert de boue et de débris enchevêtrés. Baarack a été retrouvé dans une forêt de l’Etat de Victoria d’où il a été conduit dans un refuge pour animaux au nord de Melbourne, avait indiqué début février sur Facebook l’association qui l’a pris en charge.

Baarack is now settling in with other rescued sheep at Edgar’s Mission, Behrend said, adding that it 'all goes to show what incredibly resilient and brave animals sheep really are and we could not love them any more if we tried' https://t.co/DLKa3W5WRt