ENQUETE La justice de New York, qui soupçonne l'ex-président américain de possibles fraudes fiscale et bancaire, va éplucher les documents couvrant huit années, de 2011 à 2018

Donald Trump monte à bord de l'hélicoptère Marine One, le 12 janvier 2021. — Maison Blanche

On souhaite bien du plaisir aux experts-comptables. Les services du procureur de Manhattan Cyrus Vance ont obtenu lundi les déclarations de revenus de Donald Trump, a indiqué jeudi à l’AFP un porte-parole, soit immédiatement après que site : un dernier recours de l’ancien président américain. Selon CNN, les documents, qui couvrent huit années de tax returns, représentent « plusieurs millions » de pages.

Le procureur réclamait ces documents dans le cadre d’une enquête initialement centrée sur des paiements effectués, avant la présidentielle de 2016, à deux maîtresses présumées du milliardaire, et désormais élargie à des allégations de fraude fiscale, fraude aux assurances ou fraude bancaire.

Parmi les pièces demandées par le ministère public, figuraient les déclarations de revenus de Donald Trump sur huit ans, de 2011 à 2018, ainsi que celles de la Trump Organization, le conglomérat qui gère ses différentes activités.

Cyrus Vance, qui enquête sur les finances de Donald Trump depuis plusieurs années, devrait rapidement présenter son dossier à grand jury populaire, qui sera chargé de se prononcer sur une éventuelle inculpation de l’ex-président américain.

Trump soupçonné d’avoir gonflé ou réduit la valeur de ses actifs

Depuis la première demande, début août 2019, Donald Trump et ses avocats auront bataillé pied à pied pour empêcher la transmission de ces documents par le cabinet Mazars, qui gère la comptabilité de l’ancien chef de l’Etat.

Selon des médias américains, les enquêteurs de Cyrus Vance ont récemment interrogé des employés de la Deutsche Bank, dernier établissement bancaire majeur à être encore en affaires avec Donald Trump et son groupe, et de sa compagnie d’assurances, Aon. Ils ont aussi questionné de nouveau l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, qui avait affirmé au Congrès que son ex-client et sa société gonflaient artificiellement leurs actifs pour demander des prêts, puis les réduisaient au moment de payer des impôts.

Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations fiscales, rompant avec une tradition qui remontait à Richard Nixon, il y a un demi-siècle. En septembre 2020, le New York Times, après avoir obtenu près de deux décennies de documents fiscaux, avait publié une grande enquête affirmant que Donald Trump avait réussi à réduire sa facture fiscale à zéro sur 11 des 18 ans d’archives obtenues. Donald Trump ne fait actuellement l’objet d’aucune poursuite pénale, même si, outre les investigations de Cyrus Vance, il est visé par de nombreuses enquêtes, la plupart dans un cadre civil.