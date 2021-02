La police birmane. — /AP/SIPA

Deux manifestants ont été tués et une trentaine blessés ce samedi à Mandalay, dans le centre de la Birmanie, par des tirs des forces de l’ordre lors d’un rassemblement anti- junte, les violences les plus sévères depuis le coup d’Etat du 1er février.

Plusieurs centaines de policiers ont été déployés dans l’après-midi sur un chantier naval de la deuxième ville du pays, faisant craindre des arrestations d’employés mobilisés contre le coup d’Etat. Des manifestants ont tapé sur des casseroles pour tenter d’empêcher les interpellations, certains jetant des projectiles sur la police qui a ensuite tiré.

« La moitié des victimes visées par des tirs à balles réelles »

« Deux personnes sont mortes, dont un mineur qui a reçu une balle dans la tête », a indiqué Hlaing Min Oo, chef d’une équipe de secouristes volontaires. Sur une vidéo postée sur Facebook, le jeune homme apparaît couché sur le sol, saignant de la tête alors qu’un passant place la main sur sa poitrine pour estimer si son cœur bat encore.

Selon les secours, « la moitié des victimes ont été visées par des tirs à balles réelles », les autres ont été blessées par des munitions en caoutchouc et des tirs de lance-pierres. Les tirs à balles réelles ont également été confirmés par des médecins travaillant sur le terrain, sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Dans une vidéo postée en direct sur Facebook par un témoin, des coups de feu résonnent régulièrement. Plus d’une dizaine de personnes ont été interpellées, d’après des médias locaux. « Ils ont frappé et tiré sur mon mari et sur d’autres », a affirmé à l’AFP une habitante en pleurs. « Il ne faisait que regarder, mais les soldats l’ont emmené ». Sollicitée, la police n’était pas disponible pour faire de commentaires.

De nouvelles sanctions ?

La crise birmane reste au cœur de l’agenda international​. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réuniront lundi pour discuter d’éventuelles mesures contre l’armée. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a d’ores et déjà condamné la violence exercée par les forces de l’ordre en Birmanie et indiqué que l’UE allait « prendre les décisions appropriées ».

De son côté, l’ONG Burma Campaign UK a estimé qu'« il est peu probable que les chefs militaires birmans aient des avoirs à geler dans l’Union européenne, et une interdiction de visa n’équivaut à rien de plus qu’à une interdiction de vacances ».

A ce jour, les Etats-Unis, qui ont condamné « toute violence envers le peuple de Birmanie », n’ont annoncé que des sanctions ciblées contre certains généraux. Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l’armée birmane aux Nations Unies, considèrent la crise comme « une affaire intérieure » au pays.