C’est une bourde politique assez incompréhensible. Alors que le Texas est paralysé par une vague de froid qui a fait plus de 20 morts aux Etats-Unis, son sénateur Ted Cruz a pris l’avion en famille pour se rendre sous le soleil de Cancun, au Mexique, mercredi. Face à l’indignation, avec encore 500.000 Texans privés d’électricité jeudi, l’ancien candidat à la présidentielle, à qui l’on prête de sérieuses ambitions pour 2024, a assuré qu’il avait voulu être « un bon père » et qu’il rentrait ce jeudi après-midi. Sans que l’on sache s’il a été contraint d’écourter son séjour ou avait prévu dès le début de simplement accompagner ses filles avec un aller-retour express.

Des photos ont émergé sur les réseaux sociaux mercredi soir. On y voit une personne qui ressemble à Ted Cruz, portant un masque frappé de l’étoile du Lone star state, embarquer pour un vol à destination de Cancun. Aussitôt, Twitter s’enflamme, à coups de hashtag #CancunCruz et #FlyinTed (un jeu de mots sur son surnom de « Lyin' Ted », « Ted le menteur », que lui avait donné Donald Trump en 2016.). Est-ce bien Cruz ? Les photos sont-elles authentiques ? Silence radio dans l’équipe de communication du sénateur républicain.

Ok, at first I didn't think this was ted cruz, but this person has the same mask as the senator.



Did Ted Cruz fly to Cancun today during his state's emergency? https://t.co/dZe90haUzN pic.twitter.com/hMdOKdAuFM