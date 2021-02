L'ancien casino Trump Plaza d'Atlantic City a été démoli le 17 février 2021. — Seth Wenig/AP/SIPA

Au milieu des années 80, c’était l’un des symboles du boardwalk d’Atlantic City et de la réussite d’un jeune promoteur immobilier de Brooklyn. On pouvait y croiser Madonna ou Sean Penn ou voir Mike Tyson sur le ring. Près de 40 ans et trois faillites plus tard, le Trump Plaza casino and hotel, inoccupé depuis 2014 et qui tombait en ruines, s’est effondré comme un château de cartes grâce à 3.000 bâtons de dynamites. Dans une implosion parfaitement contrôlée.

Premier établissement de l’ancien homme d’affaires dans l’empire du jeu de la côte Est, le Trump Plaza s’est révélé être un gouffre financier. L’ancien président américain a possédé jusqu’à quatre casinos dans la capitale du jeu de la côte nord-est. Le Trump Plaza, mais aussi le Trump World’s Fair, fermé en 1999, le Trump Marina (anciennement Trump’s Castle), vendu par ses créanciers en 2011, et le Trump Taj Mahal, fermé en 2016.

Trois dépôts de bilan

La filiale du groupe de Donald Trump qui gérait ses activités à Atlantic City, Trump Entertainment Resorts, a déposé trois fois le bilan, en 2004, 2009 et 2014, plombée par les dettes à chaque fois. Donald Trump avait déjà obtenu, en 2014, que son nom soit retiré du fronton du casino, après avoir saisi la justice, estimant que l’établissement nuisait à l’image de son groupe. Depuis 2016, l’ensemble composé de deux bâtiments appartenait à l’investisseur Carl Icahn, qui était l’un des principaux créanciers de la filiale de Donald Trump à Atlantic City.

Mi-juin, en accord avec Carl Icahn, le maire de la ville, Marty Small, avait annoncé la démolition de l’ancien casino, au plus tard en février 2021, après avoir saisi la justice car il jugeait l’édifice dangereux pour les riverains. A plusieurs reprises, à l’occasion de tempêtes, des morceaux de la façade étaient tombés sur la promenade du bord de mer, qui longe l’établissement.

D’une simple pression sur un bouton, l’implosion contrôlée a eu lieu peu après 9 heures dans cette ville côtière du New Jersey. Un spectacle chargé en symbole, moins d’un mois après le départ de Donald Trump de la Maison Blanche.