FANTOMAS Ri Sol Ju a accompagné son mari à un concert qui commémorait la naissance du père et prédécesseur de ce dernier, Kim Jong Il

Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol-ju, a quitté Pyongyang le 8 janvier 2019 pour une visite de quatre jours en Chine. — SIPA/YONHAPNEWS AGENCY

Coronavirus, séparation, grossesse… ? Pour la première fois en un peu plus d’un an, Ri Sol Ju, l’épouse du leader nord-coréen Kim Jong-un, a fait une apparition publique, ont rapporté les médias officiels, ce mercredi. Agée d’une petite trentaine d’années selon les médias, Ri Sol Ju a accompagné son mari à un concert qui commémorait la naissance du père et prédécesseur de ce dernier, Kim Jong Il.

De nombreuses spéculations sur son absence

L’anniversaire de la naissance du deuxième de la dynastie des Kim est connu comme le « jour de l’étoile qui brille ». Il s’agit d’un des jours fériés les plus importants du calendrier nord-coréen. Le journal officiel Rodong Sinmun a diffusé des photos du couple tout sourire et applaudissant les artistes qui se produisaient au Théâtre des arts de Mansudae, à Pyongyang. « Quand le secrétaire général est entré dans l’auditorium du théâtre avec sa femme Ri Sol Ju au son d’une musique d’accueil, tous les participants les ont acclamés en criant "Hourra" », rapporte l’agence officielle KCNA.

Sur les photos qui ont été publiées, aucun des spectateurs ne porte de masque. Ri Sol Ju n’avait plus été vue en public depuis janvier 2020, lors d’un événement lié au Nouvel an lunaire. Son absence avait engendré de nombreuses spéculations sur son état de santé. Certains se demandaient si elle été isolée pour se protéger du coronavirus, ou si elle était enceinte. Le couple aurait trois enfants.

Régulièrement présente avant la pandémie

La Corée du Nord a fermé ses frontières au début de l’année dernière pour tenter de se protéger de la pandémie apparue dans la Chine voisine. Kim Jong-un a plusieurs fois affirmé que son pays demeurait épargné par le coronavirus​, ce dont doutent les experts étrangers. La publication de ces photos intervient au lendemain d’un briefing des députés sud-coréens par les renseignements de Séoul qui ont affirmé que l’épouse du leader nord-coréen se gardait de tout engagement public en raison de la pandémie et passait du temps à jouer avec ses enfants.

Avant que son absence ne commence, on la voyait régulièrement aux côtés de son mari lors de ses visites sur le terrain, ou lors de ses rencontres diplomatiques, notamment celles qu’il avait eues avec les présidents chinois Xi Jinping et sud-coréen Moon Jae-in. Ancienne chanteuse à succès, Ri Sol Ju est apparue au grand public dans l’entourage de Kim Jong-un en 2012. Elle est, avec la sœur de son mari Kim Yo Jong, l’une des femmes les plus connues d’un régime notoirement patriarcal.