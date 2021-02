Donald Trump et le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, le 6 novembre 2019. — White House / S. Craighead

La rupture est consommée. Dans une longue déclaration au vitriol, Donald Trump a attaqué le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell, mardi. L’ex-président assure que les républicains « ne gagneront plus jamais s’ils restent avec » le sénateur du Kentucky, un « politicien aigri et maussade ». Cette sortie fait suite aux déclarations de Mitch McConnell lors du procès de Donald Trump. Le stratège républicain a, au final, voté l’acquittement pour des raisons techniques tout en affirmant que l’ancien locataire de la Maison Blanche était, dans les faits, « responsable » de l’assaut du Capitole.

Dans un texte de près de deux pages, Donald Trump assure que le parti républicain ne sera « jamais respecté avec des leaders comme Mitch McConnell à sa tête » qui se fait « manipuler » par le démocrate Chuck Schumer. Il le tient responsable de la défaite des deux sénateurs républicains en Géorgie pour son opposition au chèque Covid de 2.000 dollars par adulte proposé par Donald Trump. L’ex-président américain assure encore que Mitch McConnell l’a « supplié » de lui apporter son soutien pour sa campagne de réélection dans le Kentucky et juge qu’il n’a « aucune crédibilité sur la Chine à cause des investissements chinois de sa famille » via sa femme Elaine Chao.

Menace sur les primaires républicaines

Donald Trump menace également McConnell, ainsi que tous les républicains modérés qui ont pris leurs distances avec lui depuis sa défaite à la présidentielle. « Quand et où cela sera nécessaire, je soutiendrai [aux primaires] des rivaux qui adoptent nos politiques Make America Great Again et America First », promet Donald Trump.

C’est la plus longue déclaration de Donald Trump depuis qu’il a quitté la Maison Blanche le 20 janvier. Il n’a visiblement pas digéré le réquisitoire de Mitch McConnell lors de son procès. Après avoir voté en faveur d’un acquittement, estimant que le Sénat ne pouvait pas juger un ex-président, Mitch McConnell a tiré à boulets rouges sur l’accusé. Selon lui, Donald Trump est « dans les faits et moralement responsable » de l’assaut du Capitole, notamment pour avoir « nourri de mensonges » les émeutiers en criant à une fraude électorale imaginaire.

Privé de ses comptes Twitter et Facebook, Donald Trump a communiqué via son comité d’action politique Save America. Mardi, Donald Trump a été visé par une première action judiciaire liée à l’attaque du Capitole : un parlementaire démocrate a porté plainte au civil contre l’ex-président américain son avocat Rudy Giuliani et deux groupes d’extrême droite, les Proud Boys et les Oath Keepers, estimant qu’ils avaient « agi de concert pour lancer une émeute ».