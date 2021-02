Une dose de vaccin Pfizer/BioNTech en préparation en Israël. — Tsafrir Abayov/AP/SIPA

Contre l'épidémie de coronavirus, Israël a misé depuis mi-décembre sur une campagne massive de vaccination. Une étude réalisée un million de personnes vaccinées montre une efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech de 94 %.

D’après l’assureur Clalit, ses chercheurs ont testé 600.000 personnes ayant reçu les deux doses recommandées du vaccin et un nombre équivalent de personnes n’ayant pas reçu d’injection. « Il y avait une réduction de 94 % du taux d’infection symptomatique et une baisse de 92 % du taux de maladie grave, comparé à 600.000 (sujets) similaires n’ayant pas été vaccinés », rapporte l’assureur dans un communiqué en hébreu. « L’efficacité du vaccin est maintenue dans toutes les catégories d’âge, y compris chez les plus de 70 ans », précise-t-il.

Des résultats préliminaires

Depuis la mi-décembre, à la faveur d’un accord avec le géant pharmaceutique américain Pfizer pour le partage de ses données médicales numérisées sur l’efficacité du vaccin, Israël a vacciné plus de 3,8 millions de personnes, dont 2,4 millions ont reçu leur seconde dose. Le pays de neuf millions d’habitants a enclenché depuis une semaine la sortie de son troisième confinement et compte vacciner toute sa population de plus de 16 ans d’ici la fin du mois de mars.

« La publication de résultats préliminaires à ce stade a pour but de souligner auprès de la population non vaccinée que le vaccin est très efficace et prévient la morbidité grave », explique Clalit. L’assureur précise que l’étude a jusqu’à présent été menée sur des personnes au moins sept jours après qu’elles ont reçu leur deuxième injection et sera étendue par la suite. « Chaque nouvelle semaine qui passe nous permettra de rendre l’évaluation plus précise. »

Israël a pour l’heure seulement administré à sa population le vaccin Pfizer/BioNTech bien qu’il dispose d’un petit stock du vaccin de la société de biotechnologie américaine Moderna. Israël a officiellement recensé 723.038 cas de Covid-19, dont 5.368 morts.