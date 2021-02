L’intensification de la répression ne fait pas plier les opposants au nouveau régime en Birmanie. Des manifestants prodémocratie sont de nouveau descendus dans les rues ce lundi, alors que la junte a tiré la veille sur des protestataires, déployé des troupes dans plusieurs villes et fait couper temporairement Internet.

Plusieurs centaines d’ingénieurs et d’étudiants étaient rassemblés dans le nord de Rangoun, la capitale économique. Non loin de là, près du siège de la Banque centrale, des contestataires manifestaient au milieu de véhicules de l’armée, arborant des pancartes : « Nous soutenons les appels à la désobéissance civile », « rejoignez le mouvement ». D’autres faisaient le salut à trois doigts, en geste de résistance. Les forces de l’ordre, appuyées par des canons à eau et des véhicules blindés, étaient visibles à certains endroits de Rangoun, sans toutefois de présence militaire massive à ce stade.

Update: Internet connectivity is being restored in #Myanmar from 9 am local time; network data show national connectivity rising to ordinary levels after information blackout; social media still restricted for most users; incident duration ~8 hours 📈



📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/KWoBiwQlkZ