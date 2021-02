Un bureau de vote en Catalogne durant l’épidémie de Covid-19, le 14 février 2021. — Pau de la Calle/Sipa USA/SIPA

Si sur le papier le candidat du Premier ministre espagnol est arrivé en tête lors des élections des députés de Catalogne, en réalité les partis indépendantistes peuvent se targuer d’avoir remporté le scrutin. Ils ont en effet renforcé dimanche leur majorité au parlement régional et semblent donc en mesure de se maintenir au pouvoir dans la région.

Au-delà de la politique, l’image qui restera de cette élection sera celle d’assesseurs tenant les bureaux de vote, protégés par des combinaisons blanches intégrales, afin de faire voter les électeurs malades du Covid-19 ou en quarantaine. Surtout, par crainte du virus, les électeurs se sont peu déplacés et l’abstention a bondi à plus de 46 %, plus de 25 points de plus qu’en 2017.

Le pari manqué de Madrid

Après le dépouillement de près de 100 % des bulletins, l’ex-ministre de la Santé Salvador Illa est arrivé en tête avec environ 23 % des voix et 33 sièges sur les 135 que compte le parlement régional. Envoyé à Barcelone par la Premier ministre Pedro Sanchez pour écarter les indépendantistes du pouvoir qu’ils occupent depuis 2015, il a toutefois manqué son pari.

Alors que les partis séparatistes se sont engagés par écrit à ne pas sceller d’accord avec lui, Salvador Illa ne pourra a priori pas compter sur les voix nécessaires au parlement catalan pour se hisser à la présidence de cette riche région, peuplée de 7,8 millions d’habitants.

Pere Aragones en position de force

« Le changement est là pour rester en Catalogne », a-t-il insisté en annonçant qu’il serait candidat à la présidence malgré ses faibles chances. Plus de trois ans après une tentative de sécession avortée, les indépendantistes ont eux dépassé pour la première fois les 50 % des voix lors d’un scrutin régional. Lors du dernier en 2017, ils avaient totalisé 47,5 %.

Et avec 33 sièges pour Gauche Républicaine de Catalogne (ERC), 32 pour Ensemble pour la Catalogne (JxC) de l’ex-président régional Carles Puigdemont et 9 pour les radicaux de la CUP, ils renforcent leur majorité avec 74 sièges contre 70. Mais il leur faudra désormais dépasser leurs divergences pour sceller un accord de gouvernement. Arrivé devant JxC, le candidat d’ERC, Pere Aragones, apparaît en position de force pour devenir le prochain président régional.

La région est actuellement gouvernée par une coalition entre JxC, parti prônant la confrontation avec Madrid, et ERC, plus modéré et soutien de Pedro Sanchez au parlement espagnol.