Un portrait de Donald Trump tagué sur un mur à Rome. — Amer Ghazzal/Shutterstock

Le suspense était très faible, et n’aura pas duré longtemps. Comme attendu, l’ex-président américain Donald Trump a été acquitté samedi soir par le Sénat américain, qui le jugeait depuis le début de la semaine pour « incitation à l’insurrection ». En cause : les scènes d’ émeutes intervenues au Capitole de Washington le 6 janvier dernier, alors qu’il était encore en fonction.

Echappant pour la deuxième fois à une destitution, le républicain s’est empressé de réagir. Dans les minutes qui ont suivi le verdict de la Chambre, l’homme d’affaires s’est une nouvelle fois posé en victime. Il a dénoncé dans un communiqué la « plus grande chasse aux sorcières de l’histoire du pays ». « Aucun autre président n’a eu à traverser cela », a-t-il dit.

MAGA, encore et toujours

Pour les sénateurs qui ont voté contre sa destitution, il a eu un mot : « Mes plus profonds remerciements aux sénateurs et aux membres du Congrès qui ont fièrement défendu la Constitution ». Mais pour les sept républicains qui ont voté contre lui, le silence.

Il s’est ensuite adressé à ses supporters. : « Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again​, ne fait que commencer », a affirmé celui qui peut donc aujourd’hui, en tant cas techniquement, se représenter en 2024. « Dans les mois à venir, j’aurai beaucoup de choses à partager avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l’Amérique », a-t-il ajouté.