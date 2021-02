Andrea Ammon est la directrice du Centre européen de prévention des maladies. — Alberto PIZZOLI / AFP

L’expression « vivre avec le virus » n’a jamais aussi bien porté son nom. Ce vendredi, la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Adrea Ammon, estime que le monde se préparer à ce que le Covid-19 reste « parmi nous », ce qui est l’hypothèse la « plus probable ».

« Maintenant il semble qu’il soit plus probable qu’il reste » plutôt qu’il ne disparaisse, a déclaré Andrea Ammon. « Il semble très bien adapté aux humains. Donc nous devons nous préparer à ce qu’il reste parmi nous », a-t-elle ajouté.

Des vaccins modifiés chaque année ?

« Ce ne serait pas le premier virus à rester parmi nous pour toujours, donc ce n’est pas une caractéristique inhabituelle pour un virus », a pointé la responsable de l’agence sanitaire européenne basée à Stockholm. Si les vaccins permettent de réduire très drastiquement le risque de contracter le Covid-19, les scientifiques ne savent pas encore s’ils empêchent également la transmission du virus.

Les variants, surtout sud-africain et brésilien, compliquent la donne car on suspecte qu’ils puissent amoindrir l’efficacité du vaccin. « La question est ce que cela implique pour l’efficacité du vaccin », a souligné Andrea Ammon, pointant l’exemple de la grippe saisonnière où les vaccins sont adaptés chaque année. « Il est possible que la même chose se produise, ou bien qu’à un moment donné (le virus) se stabilise et que nous puissions utiliser un vaccin pour une longue période », a-t-elle dit à l’AFP par visioconférence.