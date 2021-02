Selon les démocrates, l’attaque du 6 janvier était « l’apogée » de quatre années d’une violence au mieux « célébrée » par Donald Trump, et au pire « encouragée ». Au troisième jour du procès en destitution de l’ancien président américain, jeudi, les procureurs démocrates ont diffusé une vidéo compilant quatre années de débordements au cours de meeting « MAGA » en passant par Charlottesville.

"Get him the hell out of here", "Knock the crap out of him", "I will pay for the legal fees", "very fine people on both sides... Supercut de 4 ans de Trump encourageant ou se réjouissant de la violence de ses supporteurs #TrumpTrial pic.twitter.com/yNpbyuma7Z