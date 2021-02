Twitter ne laissera pas revenir Donald Trump sur le réseau social

Le petit oiseau bleu est donc parti pour de bon. Twitter, qui a décidé de bannir l’ancien président Donald Trump de sa plateforme pour incitations répétées à la violence, ne le laissera pas revenir même s’il devait être de nouveau candidat à la Maison Blanche, a indiqué mercredi le directeur financier de l’entreprise. « Selon nos règles, quand vous êtes évincés de la plateforme, vous êtes évincés de la plateforme, que vous soyez un commentateur, un directeur financier, ou un ancien ou actuel responsable politique », a déclaré mercredi Ned Segal sur la chaîne d’informations financières CNBC.

