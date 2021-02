Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi que les Etats-Unis allaient prendre des sanctions contre les généraux qui ont renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, réclamant une nouvelle fois la libération « immédiate » de la « Dame de Rangoun ».

I’m delivering remarks on our Administration’s response to the coup in Burma. Tune in. https://t.co/GV9xYrUcNV