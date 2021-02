Un des experts de l’OMS en mission à Wuhan (Chine) pour enquêter sur les origines du coronavirus a mis en doute ce mercredi la fiabilité des renseignements américains sur la pandémie, après des critiques de Washington. « Ne vous fiez pas trop aux renseignements américains » qui sont « franchement erronés sur de nombreux aspects », a écrit Peter Daszak sur Twitter, réseau social bloqué en Chine, au dernier jour de son séjour dans le pays asiatique.

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG