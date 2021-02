C’est une grosse alerte sur la vulnérabilité des infrastructures. Un pirate informatique est parvenu à entrer de façon illégale dans le réseau d’ordinateurs d’une usine d’approvisionnement en eau en Floride, donnant des instructions pour augmenter à un niveau dangereux la concentration en un additif chimique, a rapporté lundi la police locale.

On Monday, February 8, 2021, Sheriff Bob Gualtieri held a press conference to address the unlawful intrusion to the City of Oldsmar's water treatment plant system. Please refer to the YouTube link below to see the press conference. https://t.co/NjQaVBj5E6 pic.twitter.com/P1g8aWRbft