Le couvre-feu aux Pays-Bas est prolongé jusqu'au 2 mars 2021 au moins. — Utrecht, Robin/action pre/SIPA

Le gouvernement néerlandais a annoncé ce lundi prolonger jusqu’au 2 mars le couvre-feu, une mesure anti-Covid-19 à l’origine des pires émeutes qu’a connues le pays au cours des quarante dernières années. Sa prolongation de trois semaines « est nécessaire car de nouvelles variantes plus contagieuses du coronavirus gagnent du terrain aux Pays-Bas », a déclaré le gouvernement dans un communiqué à l’issue d’une réunion interministérielle.

En vigueur de 21 heures à 4h30 depuis le 23 janvier, le premier couvre-feu aux Pays-Bas depuis la Seconde guerre mondiale devait initialement prendre fin le 10 février.

Les écoles primaires rouvrent néanmoins

Selon le gouvernement, plus de 95 % des Néerlandais respectent le couvre-feu, ainsi que d’autres mesures de lutte contre le Covid-19 comme une limitation du nombre de visiteurs à une personne par ménage et par jour ainsi que l’interdiction des vols en provenance de certains pays.

L’instauration du couvre-feu le 23 janvier avait entraîné de nombreuses émeutes dans le pays, la police utilisant des canons à eau et du gaz lacrymogène afin de disperser les manifestants, notamment à Amsterdam, Rotterdam, La Haye, et Eindhoven. Les forces de l’ordre ont arrêté plus de 400 personnes. Le Premier ministre Mark Rutte a qualifié les émeutiers de « criminels », tandis que l’un de ses ministres lui a préféré l’expression de « racailles ». Plusieurs personnes reconnues coupables de violences lors de ces émeutes ont été condamnées à de courtes peines de prison ou à des travaux d’intérêt général.

La semaine dernière, La Haye avait prolongé d’autres restrictions jusqu’au 2 mars, notamment la fermeture de bars, de restaurants et de magasins non essentiels, même si elle a autorisé la plupart des écoles primaires à rouvrir lundi.