EPIDEMIE L’Iran est le pays le plus touché du Moyen-Orient par le Covid-19

L'Iran teste actuellement un second vaccin contre le coronavirus — SICCOLI PATRICK/SIPA

Téhéran a dévoilé ce lundi son second projet de vaccin anticoronavirus développé en Iran, à la veille de début de la campagne de vaccination dans ce pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

« Nous commencerons les essais dans les prochains jours ou une semaine au plus tard », a déclaré Massoud Soleimani, membre du comité national du vaccin iranien, dans une conférence de presse. Selon Massoud Soleimani, le vaccin « Razi Cov Pars » contre le coronavirus a été conçu à l’Institut Razi de recherche sur les vaccins et les sérums, lié au ministère iranien de l’Agriculture.

Bons vaccins de Russie

Au début de la première phase des essais cliniques, « 13 volontaires âgés de 18 à 55 ans » vont recevoir une injection, a-t-il ajouté. Cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce par le ministre iranien de la santé, Saïd Namaki, que la campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin russe Spoutnik V allait commencer ce mardi.

Les premiers lots du vaccin russe sont arrivés ce jeudi à Téhéran, et deux autres sont attendus d’ici les 18 et 28 février, selon les responsables iraniens. La République islamique a acheté au total « deux millions doses » de vaccin russe, a indiqué ce samedi Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

Des vagues de coronavirus meurtrières

« Les personnels soignants seront les premiers à recevoir le vaccin », suivis des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques, selon les autorités.

Outre le vaccin Spoutnik V, l’Iran va recevoir de la part du groupe anglo-suédois AstraZeneca « en février 4,2 millions de doses de vaccin via Covax », un dispositif destiné à fournir des vaccins aux pays les plus défavorisés,​ selon le ministre de la Santé, Saïd Namaki.

Le Covid-19 a tué plus de 58.500 personnes sur plus de 1,4 million de personnes contaminées en Iran, selon le ministère de la Santé. Fin décembre, la République islamique avait commencé les essais cliniques de son premier vaccin.