Les Chinois se préparent à fêter l'année du Buffle de Métal, le 12 février 2021. — STR / AFP

Le 13 février, les Chinois fêteront le passage à l’année du Buffle de Métal.

Mais la pandémie devrait gâcher la fête : voyages annulés, incitations à rester à la maison… Pour la deuxième fois consécutive, des centaines de millions de personnes vont faire une croix sur cette traditionnelle fête de famille.

« Cette année, on prévoit 80 % de déplacements en moins », résume Antoine Bondaz, chercheur spécialiste de la Chine, alors que le régime chinois a fortement incité la population à rester chez elle.

La Chine se prépare à célébrer le passage à une nouvelle année, celle du Buffle de Métal, le 12 février prochain. Dans le pays, cette période est un temps de fête où les familles se réunissent, où les expatriés retournent au pays, où des centaines de millions de personnes prennent d’assaut les transports. Mais cette année, l’épidémie de Covid-19 vient encore gâcher la fête. Pour la deuxième année consécutive, des mesures restrictives contre la pandémie empêchent les Chinois de fêter le Nouvel an. Avec quelles conséquences ?

« Cette année, on prévoit 80 % de déplacements en moins, c’est un peu mieux que l’an dernier », résume Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et spécialiste de la Chine. En 2020, « les gens étaient beaucoup plus inquiets. On était dans le pic de l’épidémie à Wuhan, il y avait inquiétude considérable, des mesures fortes dans les provinces du pays », raconte-t-il. La région de Wuhan avait été confinée deux jours avant le Nouvel an.

Quarantaine renforcée

Cette année, ceux qui espéraient pouvoir enfin célébrer ce passage à la nouvelle année ont été déçus. Le régime a appelé la population à rester chez elle, par crainte de reprise de l’épidémie alors que quelques centaines de nouveaux cas ont été diagnostiqués ces dernières semaines. C’est pourquoi la Commission nationale pour la Santé impose aux voyageurs des villes retournant dans les campagnes de fournir un test Covid-19 négatif de moins de sept jours, et une obligation de rester en observation dans leur famille. « Au Nouvel an, les urbains vont à la campagne. Comme l’an dernier, il y a une crainte que le virus soit propagé dans les campagnes car le système hospitalier n’y est pas le même », explique Antoine Bondaz.

Mais certaines régions ont imposé des règles plus dures, comme la quarantaine obligatoire – et payante – de 14 jours dans un hôtel sélectionné par le gouvernement. Des mesures qui ont déclenché la colère d’internautes sur le réseau social Weibo, rapporte CNN. « L’Etat ne nous donne que sept jours de congé, et maintenant vous demandez aux rapatriés d’être isolés pendant 14 jours. De quoi vos cerveaux sont-ils faits ? »

Une fête traditionnelle et familiale

L’annulation de cette fête est un crève-cœur pour beaucoup de Chinois, pour qui c’est parfois la seule occasion de l’année de rentrer dans leur famille. Cette fête donne lieu à une semaine de congés pour tous du 11 au 17 février cette année. « C’est une fête familiale traditionnelle, qui dure plusieurs jours. On voit la famille de son père, de sa mère. C’est un moment de partage et d’échange, l’une des rares périodes ou les gens ont des vacances », indique Antoine Bondaz.

C’est aussi un moment où les usines arrêtent de fonctionner. Mais si le système productif est à l’arrêt, la consommation elle, ne faiblit pas. « Cette fête a un poids économique très fort », affirme Mary-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine. « C’est aussi à cette occasion que les gens échangent des enveloppes rouges qui, la plupart du temps, contiennent de l’argent. » Des transferts d’argent important qui n’auront pas lieu cette année.

Des bons d’achat et une garderie

« Cette année, les Chinois sont plus optimistes avec la campagne de vaccination, par exemple. Ils se rendent bien compte que l’économie repart même si la consommation n’est pas complètement repartie par rapport à 2019 », complète Antoine Bondaz, ce qui pourrait avoir un « petit impact » sur la croissance. « Evidemment, il y a des dépenses qui ne seront pas faites, en termes de cadeaux ou de transports par exemple, mais les foyers peuvent utiliser cet argent autrement, faire un arbitrage », pointe Mary-Françoise Renard.

Pour convaincre les Chinois de ne pas se déplacer, des opérations commerciales incitatives ont été mises en place dans certaines provinces. La ville de Hangzhou, siège de plusieurs géants de la tech, offre ainsi à ses habitants 1.000 yuans (128 euros) s’ils renoncent à tout déplacement. Yiwu, connue pour son gigantesque marché de marchandises d’exportation, récompense ses administrés avec des bons d’achat et propose des activités gratuites pour occuper les enfants.

Les plateformes de vidéo en ligne envisagent pour leur part la gratuité d’une partie de leur catalogue. Et les principaux opérateurs téléphoniques à Pékin offriront un forfait Internet de 20 gigaoctets à leurs abonnés pendant les fêtes. Mais ces mesures incitatives ne devraient pas supprimer complètement les déplacements. Alors pour réduire les risques au maximum avant cette semaine de vacances, la Chine a pris les devants, se lançant dans une course à la vaccination. Avec pour objectif d’avoir vacciné 50 millions de personnes d’ici vendredi.