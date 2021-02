Il faudra attendre le 22 février pour avoir un compte rendu complet de la visite de Josep Borrell en Russie. Cela sera en effet à cette date que le chef de la diplomatie européenne détaillera aux ministres des Affaires étrangères son déplacement de deux jours effectué les 5 et 6 février. Mais cela ne l’a pas empêché de d’ores et déjà défendre samedi cette visite controversée et de prôner le maintien du dialogue avec Moscou.

I met with Foreign Minister Lavrov today to discuss EU - Russia relations, which are at the lowest point following the poisoning & imprisonment of Mr @navalny. In an open and frank debate, I requested an impartial investigation into the attempt against his life & his freedom - 1 pic.twitter.com/9gaB3X4sfk