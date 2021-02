Le président des Etats-Unis Joe Biden a inauguré, ce samedi, une série de « conversations » avec des Américains ordinaires, en appelant une femme qui a perdu son emploi en raison de la pandémie. « Aujourd’hui, la Maison Blanche lance une nouvelle action pour que le président communique directement, de manière régulière, avec les Américains », ont annoncé ses services, mettant en scène le contact « direct » du nouveau président avec ses concitoyens.

Covid-19 oblige, ces conversations ont pris pour l’instant la forme d’un appel téléphonique depuis le Bureau ovale à Michele, une mère de famille de Roseville, en Californie, qui a perdu son emploi dans une start-up en raison de la crise économique provoquée par la pandémie.

Millions of Americans like Michele have been laid off due to COVID and are in need of direct relief. She wrote a letter to President Biden to share her story. He called to check in. pic.twitter.com/mBuhmWltml