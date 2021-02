MADE IN USA Retrouvez en vidéo l'actualité politique américaine avec notre correspondant

Ce qu'il faut savoir sur le procès en destitution de Donald Trump, qui s'ouvre mardi — 20 Minutes

Il remet ça. Un an après avoir été acquitté dans l’affaire ukrainienne, Donald Trump va à nouveau être jugé devant le Sénat. Son procès, politique et pas judiciaire, s’ouvre mardi, et sauf surprise, l’ancien président américain devrait une nouvelle fois échapper à une destitution.

Mis en accusation lors de l'impeachment voté à la Chambre pour « incitation à l’insurrection » dans le cadre de l’attaque du Capitole, Donald Trump a fait savoir par ses avocats qu’il refusait de témoigner sous serment comme les procureurs démocrates l’avaient demandé.

Alors qu’il faudrait que 17 républicains votent pour le condamner, seuls cinq ont défendu la constitutionnalité du procès aux côtés des démocrates. Même si quelques-uns comme Mitch McConnell pourraient encore changer d’avis, Donald Trump devrait logiquement être acquitté. Et ainsi échapper à un second vote qui aurait pu le rendre inéligible.