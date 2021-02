EXPLOSIFS Des bombes artisanales ont été placées sous les voitures de Constantinos Bogdanos et de sa femme

L’attentat n’a heureusement pas fait de victimes. Un député de la droite au pouvoir en Grèce et son épouse ont été les cibles d’attaques à l’explosif artisanal mardi à Athènes.

« Ces engins, des bouteilles remplies d’une substance explosive, ont été posés sous les deux voitures » garées devant le domicile du député à Kifissia, dans la banlieue nord d’Athènes, a rapporté l’Agence de presse grecque, Ana. L’explosion a endommagé les deux voitures et une partie du mur de la résidence du député du parti Nouvelle-Démocratie.

« Constantinos Bogdanos, député du Parlement grec, a subi une double attaque contre son domicile et sa voiture », a confirmé le porte-parole du gouvernement Christos Tarantilis dans un communiqué. « Les auteurs seront arrêtés et traduits devant la justice ». La majorité des partis parlementaires ont condamné cette « attaque ».

Les mini-attentats à l’engin artisanal contre banques, sociétés multinationales, diplomates ou députés, sont fréquents en Grèce et font rarement de victime. Ils sont souvent imputés par la police à la mouvance d’extrême gauche. Ancien journaliste, Constantinos Bogdanos a été élu récemment au Parlement sous la bannière de la Nouvelle-Démocratie, au pouvoir depuis un an et demi.