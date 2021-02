La fusillade a éclaté au petit matin. Deux policiers du FBI ont été tués et trois autres blessés par balle lors d’une intervention qui a déclenché mardi une fusillade à Sunrise, dans le sud-est de la Floride, ont annoncé les autorités américaines. Un homme retranché est également décédé.

