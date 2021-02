PUTSCH On voit une professeure de gym danser, sans se rendre compte des véhicules blindés derrière elle, qui se rendent au Parlement pour le coup d’Etat

Des soldats birmans devant l'entrée du Parlement où Aung San Suu Kyi a été arrêtée. — STR / AFP

La vidéo surréaliste a fait le tour du Web. Une professeure d’aérobic birmane s’est filmée, ce lundi matin, en pleine séance gym à Naypyitaw, la capitale du pays, sans voir passer les véhicules blindés derrière elle, en route pour le coup d’Etat.

Postée sur sa page Facebook, la vidéo de Khing Hnin Wai, où on la voit effectuer ses exercices et agiter ses bras sur un air de disco indonésien, impassible, est devenue virale.

🇲🇲 Birmanie : 👀 Une professeure de sport enregistre ses exercices d'aérobic sans se rendre compte du coup d'État militaire qui a lieu derrière elle à Naypyidaw



(📹 via @VonKoutli)pic.twitter.com/DnIlZcBvyj — Alexandre (@alex_le_bars) February 1, 2021

Aung San Suu Kyi arrêtée au Parlement quelques minutes après

À son insu, l’histoire était en train de se faire derrière elle alors que des véhicules blindés et des 4x4 noirs circulaient au rond-point Royal Lotus près du parlement de Naypyitaw. L’armée a pris le contrôle du pays aux premières heures lundi matin, arrêtant la dirigeante Aung San Suu Kyi et d’autres hauts responsables de son parti. Le chef de l’armée, Min Aung Hlaing, a désormais tous les « pouvoirs​ législatifs, judiciaires et exécutifs », une décision qui met fin à une parenthèse démocratique de 10 ans en Birmanie.

Depuis lundi, la vidéo de l’instructrice a été visionnée 630.000 fois. « Quelle harmonie avec la musique de fond et le décor de fond ! » a écrit Khing Hnin Wai dans un message plein d’ironie. « Avant d’entendre la nouvelle (du coup d’État) le matin, la vidéo que j’ai réalisée pour le concours de danse d’aérobic est devenue un souvenir inoubliable. » Rapidement, la vidéo a été repostée et diffusée sur d’autres réseaux sociaux. Un tweet contenant la vidéo avait été visionné plus de 11,7 millions de fois 24 heures après sa publication.

Une vidéo qui a déplu aux partisans de l’armée

Certains ont détourné sa danse pour en faire des mèmes drôles d’autres moments historiques récents, comme la prise du Congrès américain le mois dernier – ou ont ajouté leurs morceaux de musique préférés sur la vidéo originale. Le clip n’a cependant pas été du goût de tout le monde et des partisans de l’armée ont lancé des insultes à l’auteure de la vidéo, qui a publié un nouveau message mardi pour se défendre.

« Je ne dansais pas pour me moquer ou ridiculiser une organisation ou pour être stupide… Je dansais pour un concours de danse fitness », écrit-elle. Elle a ajouté qu’elle avait souvent utilisé le même lieu, le rond-point, pour filmer ses séances d’entraînement, publiant d’autres vidéos pour le prouver. « Comme il n’est pas rare de voir passer un convoi officiel à Naypyitaw, j’ai pensé que c’était normal, alors j’ai continué », a-t-elle conclu.