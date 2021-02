C’est « un cancer pour le parti républicain ». Il n’y est pas allé de main morte, le sénateur Mitch McConnell, chef des républicains au Sénat américain, pour qualifier, sans la nommer, Marjorie Taylor Greene ce lundi. Elue en novembre aux Etats-Unis, dans un coin très conservateur de la Géorgie, cette Américaine de 46 ans consterne et inquiète la classe politique américaine, qui appelle son départ de ses vœux.

« Grande victoire ce soir ! », avait tweeté la Républicaine le soir de son élection avec 75 % des voix, une majorité écrasante. Un résultat aussitôt salué par Donald Trump : « Marjorie est solide à tous égards et elle n’abandonne jamais – une vraie GAGNANTE ! » Depuis, des vidéos de ses déclarations ont refait surface. Comme par exemple cette scène datant de 2019, dans laquelle elle est filmée en train de suivre David Hogg, un jeune survivant de la tuerie de Parkland, qui avait fait 17 morts en 2018. Alors qu’il milite désormais pour la limitation des armes individuelles, Marjorie Taylor Greene lui demandait de s’expliquer sur sa position. « C’est un lâche », peut-on l’entendre dire.

"I absolutely remember that," Parkland shooting survivor David Hogg says about GOP Rep. Marjorie Taylor Greene confronting him before she was elected. "As I was told growing up, it's just better not to respond to bullies and just walk away." https://t.co/oCz4TNhi7h pic.twitter.com/kt8eLmEUoZ