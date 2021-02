Une manifestante birmane tient un portrait d'Aung San Suu Kyi devant l'ambassade de Birmanie à Bangkok, le 1er février 2021. — AFP

En Birmanie, les militaires ont procédé à plusieurs arrestations de responsables politiques et ont proclamé l’Etat d’urgence pour un an.

Ce putsch, immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères, est nécessaire pour préserver la « stabilité » du pays, ont fait savoir les militaires, qui accusent le pouvoir en place de fraude aux élections de novembre.

« Ce qui est très inquiétant aujourd’hui, c’est que l’armée, c’est la peur. La Birmanie revient à un régime de la peur », analyse Sophie Boisseau du Rocher, spécialiste du pays.

Tout s’est passé très vite ce lundi en Birmanie. Quelques heures qui ont suffi à faire basculer le régime. A l’aube, les militaires ont procédé à une vague d’interpellations parmi les responsables politiques. La cheffe du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et le président de la République, Win Myint ont été arrêtés.

Des Etats-Unis à la Chine en passant par le Bangladesh, ce coup d’Etat a été sévèrement condamné à l’international. Ce lundi, l’Union européenne réclame « la libération immédiate » des personnes détenues. L’armée est-elle durablement de retour dans le pays ? 20 Minutes revient sur le basculement politique de ce pays aux généraux très puissants.

Que sait-on aujourd’hui ?

Ce lundi, la première session post-élections du Parlement devait avoir lieu à Naypyidaw, la capitale du pays, où le gouvernement était en train de se mettre en place. Mais l’armée a déployé ce lundi matin des troupes armées et des véhicules blindés pour bloquer les axes permettant d’accéder au Parlement.

A Rangoun, les soldats de Tatmadaw, le nom officiel des forces armées, se sont emparés de l’hôtel de ville et bloquent l’accès à l’aéroport international. Puis, les militaires ont déclaré l’état d’urgence pour une durée d’un an et placé leurs généraux aux principaux postes, mettant brusquement fin à dix ans de transition démocratique.

Min Aung Hlaing, le tout-puissant chef de l’armée, concentre désormais les pouvoirs « législatif, administratif et judiciaire », tandis qu’un autre général, Myint Swe, est désigné président par intérim, un poste largement honorifique.

Est-ce que ce coup d’Etat était pressenti ?

La tension n’avait en tout cas cessé de monter ces dernières semaines. L’armée accusait la Ligue nationale pour la démocratie (LND, le parti d’Aung San Suu Kyi) d’irrégularités électorales « énormes » après sa victoire au mois de novembre. Et le spectre d’un coup d’Etat planait depuis que le général Min Aung Hlaing en personne avait averti la semaine dernière que la constitution pouvait être « révoquée » dans certaines circonstances.

Pour Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse associée à l’IFRI et spécialiste de la Birmanie, cela remonte encore plus loin. « En 2017, au moment de la crise des Rohingyas, on ne l’a pas perçu comme ça, mais il est évident que les militaires ont mis le régime d’Aung San Suu Kyi devant une situation particulièrement inconfortable ». Rappel historique : cette année-là, quelque 750.000 membres de cette minorité ont fui les exactions de l’armée et de milices bouddhistes et se sont réfugiés dans des camps de fortune au Bangladesh, un drame qui vaut à la Birmanie d’être accusée de « génocide » devant la Cour internationale de Justice (CIJ), principal organe judiciaire des Nations Unies.

« L’armée a agi sans son aval, et Aung San Suu Kyi n’a pas pu prendre la défense des Rohingyas, qui ne sont pas considérés comme des citoyens birmans par la grande majorité de la population. Elle était d’emblée en porte-à-faux », explique la chercheuse. Aung San Suu Kyi, qui nie « toute intention génocidaire », est venue en personne défendre son pays devant la Cour. Son manque de compassion dans cette affaire lui a attiré les foudres de la communauté internationale.

Quelle relation le pays entretient-il avec son armée ?

En Birmanie, ce coup d’Etat n’est pas un coup d’essai pour l’armée. C’est le troisième putsch depuis l’indépendance du pays en 1948. La Birmanie a été gouvernée par des régimes militaires pendant près de 50 ans. Encore aujourd’hui, la constitution, mise en place par les militaires en 2008, garantit d’immenses privilèges à l’armée : 25 % de sièges au parlement, des ministères-clés (Intérieur, Défense, Affaires frontalières)… « L’armée a pris le pouvoir pendant plusieurs décennies. Il a fallu énormément de temps et de patience à la population pour pouvoir s’en sortir. Aujourd’hui, les Birmans craignent une répétition de l’histoire », rappelle Sophie Boisseau du Rocher.

Comment va réagir la population ?

Agée de 75 ans, Aung San Suu Kyi avait pressenti ce putsch militaire. Celle qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1991 a laissé un message à la population, l’exhortant à « ne pas accepter » la prise de pouvoir de l’armée. « Malgré les insuffisances et les faiblesses du régime de la LND, cet élan démocratique avait provoqué un appel d’air dans la population », analyse Sophie Boisseau du Rocher. Dans le pays, Aung San Suu Kyi bénéficie toujours d’une grande popularité. Ce qui fait craindre des représailles sur la population en cas de tentative de rébellion. « A nouveau, ce qui est très inquiétant, c’est que l’armée dirige par la peur et la sanction. Ce coup d’Etat est une véritable régression non seulement politique mais aussi sociétale. »