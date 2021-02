Illustration d'un centre de vaccination contre le covid 19. — ALLILI MOURAD/SIPA

Le gouvernement britannique a exercé une option visant la fourniture de 40 millions de doses supplémentaires du candidat-vaccin contre le Covid-19 de Valneva pour 2022, portant à 100 millions le nombre total de doses commandées auprès du laboratoire franco-autrichien, selon un communiqué publié lundi.

La biotech franco-autrichienne et le Royaume-Uni avaient signé en septembre un partenariat portant sur un potentiel de 190 millions de doses, pour une valeur maximale de 1,4 milliard d’euros. « Le gouvernement britannique conserve par ailleurs des options pour 90 millions de doses supplémentaires livrables entre 2023 et 2025 », a ainsi relevé Valneva.

Dans un communiqué séparé, le gouvernement britannique a signalé que ce dernier accord portait à 407 millions le nombre de doses commandées auprès de différents fournisseurs au cours des deux prochaines années.

Comment fonctionne ce nouveau vaccin ?

Le vaccin de Valneva est développé via une technologie déjà éprouvée à base de virus inactivé, à l’opposé de l’ARN messager, la solution utilisée par Pfizer/BioNTech et Moderna. Quelque 150 adultes participent actuellement à un essai clinique de phase 1/2 et les premiers résultats de l’étude sont attendus en avril.

La biotech franco-autrichienne avait indiqué la semaine passée avoir initié la production de son candidat-vaccin afin d’optimiser son calendrier de livraisons potentielles, au moment où des polémiques ont émergé concernant le respect des contrats déjà signés entre l’Union européenne et plusieurs laboratoires à ce sujet.

En janvier, la Commission européenne avait pour sa part affirmé avoir conclu des pourparlers exploratoires avec Valneva et envisager d’acheter jusqu’à 60 millions de doses.