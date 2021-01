Des partisans de Alexei Navalny, à Novosibirsk le 31 janvier 2021. — Kirill Kukhmar/TASS/Sipa USA/SIP

Malgré la pression croissante des autorités, l’opposition russe ne semble pas plier. Les partisans d’Alexeï Navalny se préparent dimanche à une nouvelle journée de manifestations pour appeler à la libération de l’opposant emprisonné.

Ils doivent notamment se rassembler devant le siège des services de sécurités russes (FSB), dans le centre de Moscou, où les autorités, qui considèrent ces rassemblements comme illégaux, prévoient de limiter l’accès à plusieurs rues et de fermer sept stations de métro. La municipalité a également annoncé que des restaurants et magasins du centre de la capitale allaient rester fermés dimanche et que le circuit des bus serait modifié.

Ces rassemblements font suite à une première journée de manifestations le 23 janvier, qui a réuni des dizaines de milliers de Russes dans tout le pays et qui s’était soldée par plus de 4.000 interpellations et l’ouverture d’une vingtaine d’affaires pénales. Ils se dérouleront, en outre, avec pour toile de fond la comparution d’Alexeï Navalny devant des juges, prévue la semaine prochaine. L’opposant est visé par une multitude de procédures judiciaires depuis son retour en Russie le 17 janvier, qu’il considère comme politiquement motivées.

Ses principaux soutiens assignés à résidence

La plupart de ses proches alliés, dont son frère Oleg et la figure montante de l’opposition, Lioubov Sobol, ont été assignés à résidence vendredi par la justice russe, deux jours après une série de perquisitions ayant notamment visé le domicile de sa femme Ioulia et les locaux de son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption. Les jours précédents, les autorités ont multiplié les mises en garde aux partisans de Navalny, le parquet et la police affirmant notamment que les manifestants pourraient être poursuivis pour « émeutes de masse » si les rassemblements se soldaient par la violence.

Malgré les pressions, Alexeï Navalny a appelé jeudi une nouvelle fois les Russes à descendre dans la rue. « N’ayez pas peur », a-t-il écrit dans une lettre publiée sur son blog. « La majorité est de notre côté. Allons la réveiller ». Les protestations sont aussi alimentées par la diffusion d’une enquête de l’opposant accusant Vladimir Poutine de bénéficier d’un immense et opulent « palais » à plus d’un milliard d’euros sur les rives de la mer Noire, vue plus de 100 millions de fois sur YouTube. Le président a démenti des accusations destinées à « laver le cerveau » des Russes, tandis que la télévision publique a diffusé des images montrant la résidence encore en travaux, loin du luxe décrit par l’opposant.