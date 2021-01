Un soldat de la force Barkhane (image d'illustration). — MICHELE CATTANI / AFP

Une centaine de djihadistes ont été tués et une vingtaine d’autres capturés lors d’opération militaire franco-malienne menée en janvier dans le centre du Mali, a annoncé mardi soir l’armée malienne.

« Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis » durant l’opération « Eclipse » menée du 2 au 20 janvier par l’armée malienne et la force française Barkhane, a précisé l’armée malienne sur son site Internet, confirmant des informations antérieures de source proche du dossier.