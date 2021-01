La Grèce a signé un contrat d’achat de 18 Rafale à la France

Un avion Rafale dans le ciel, illustration — Arvind Yadav/Hindustan Times/Shutterstock/SIPA

La Grèce a signé ce lundi un contrat pour l’achat de 18 avions de combat Rafale à la France, renforçant ainsi son partenariat avec Paris face aux tensions avec la Turquie, un contrat qui avait notamment fait se déplacer la ministre des Armées Florence Parly.

Le montant de la transaction s’élève à environ 2,5 milliards d’euros et comprend la fourniture par Paris de 12 appareils d’occasion, prélevés sur l’inventaire de l’armée de l’Air française, de six avions neufs, le soutien logistique et les armements associés.