Joe Biden à Wilmington, le 15 janvier 2021. — JIM WATSON / AFP

A partir de ce lundi, la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus en Grande-Bretagne, au Brésil, en Irlande et dans une grande partie de l’Europe n’auront plus le droit d’entrer aux Etats-Unis, une décision réimposée par Joe Biden, quatre jours après sa prise de fonction, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, ce dimanche.

Cette interdiction concernera également les voyageurs qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud en raison de l’apparition de nouveaux variants du coronavirus plus transmissibles aux Etats-Unis, a ajouté le responsable.

Les règles sanitaires durcies

Cette décision du président démocrate fait partie du plan de lutte de la nouvelle administration contre l’épidémie de Covid-19 qui flambe dans le pays le plus touché au monde, tant en termes d'infections (25,1 millions) que de décès (plus de 419.000).

Il avait estimé vendredi que le nombre de morts dus à la maladie aux Etats-Unis « devrait atteindre beaucoup plus que 600.000 ». Dès les premiers jours après son entrée en fonctions mercredi, Joe Biden a durci les règles de port du masque et ordonné la mise en quarantaine des personnes se rendant aux Etats-Unis par avion.

L’inverse de Trump

Au cours de ses derniers jours au pouvoir, Donald Trump avait annoncé que l’interdiction d’entrer aux Etats-Unis pour les voyageurs en provenance d’une grande partie de l’Europe et du Brésil serait levée, mais l’administration Biden a déclaré qu’elle annulerait immédiatement cet ordre qui devait entrer en vigueur le 26 janvier.

Donald Trump avait annoncé le 31 janvier 2020 une interdiction initiale des voyageurs non américains entrant en provenance de Chine pour arrêter la propagation du coronavirus. L’interdiction a été étendue aux pays européens le 14 mars.