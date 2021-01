Le vaccin du laboratoire AstraZeneca a été créé en collaboration avec l'université d'Oxford. — SOPA Images/SIPA

En raison d’une « baisse de rendement » sur un site de fabrication, les livraisons du vaccin AstraZeneca/Oxford contre le coronavirus en Europe seront moins importantes que prévu, a indiqué le groupe britannique, ce vendredi.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé le 12 janvier avoir reçu une demande d'autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford contre le nouveau coronavirus, indiquant qu’elle pourrait rendre sa décision le 29 janvier.

Jusqu’à 400 millions de doses de ce vaccin réservées par l’UE

« Bien qu’il n’y ait pas de délai prévu pour le début des expéditions de notre vaccin, si nous recevons l’approbation en Europe, les volumes initiaux seront inférieurs aux prévisions initiales en raison d’une baisse de rendement sur un site de fabrication de notre chaîne d’approvisionnement européenne », a indiqué une porte-parole d’AstraZeneca.

La Commission européenne avait initialement réservé jusqu’à 400 millions de doses de ce vaccin. « Nous fournirons des dizaines de millions de doses en février et mars à l’Union européenne, et nous continuons d’augmenter les volumes de production », a ajouté la porte-parole, sans préciser les quantités exactes.

Un vaccin moins cher, plus facile à produire et à transporter

AstraZeneca a « confirmé aujourd’hui lors de la réunion du comité directeur avec les Etats membres qu’il y aurait un changement dans son calendrier de livraison », a pour sa part indiqué Stefan De Keersmaecker, porte-parole de la Commission européenne chargé de la santé. « Nous nous efforçons d’en savoir plus », a-t-il ajouté. L’Union européenne et l’EMA sont sous pression pour accélérer l’approbation de nouveaux vaccins contre le virus.

Le vaccin AstraZeneca/Oxford présente l’avantage d’être moins cher à produire que celui de ses rivaux. Il est également plus facile à stocker et transporter, en particulier que celui de Pfizer/BioNTech qui doit être conservé à de très basses températures (-70°C). Le vaccin Oxford/AstraZeneca est un vaccin « à vecteur viral » qui prend comme support un autre virus (un adénovirus de chimpanzé) transformé et adapté pour combattre le Covid-19.