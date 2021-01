C’est une vieille tradition. Lors de la passation du pouvoir d’un président à l’autre, les déménageurs et le décorateur de la Maison Blanche ne disposent que de quelques heures pour transformer le bureau ovale. Une question de design, mais surtout de symbole pour ce lieu mythique.

« Le président Biden voulait un bureau ovale qui ressemble à l’Amérique », a indiqué une responsable de la Maison Blanche au Washington Post. Exit, donc, le portrait du président populiste Andrew Jackson accusé de racisme, que Joe Biden a remplacé par Benjamin Franklin. Face au « resolute desk » (le bureau des présidents américains), on trouve une galerie composée de Roosevelt entouré de Washington, Hamilton, Jefferson et Lincoln. Du côté des bustes, celui de Winston Churchill a été mis au placard, comme sous Barack Obama, et remplacé par la figure des droits civiques Rosa Parks et le syndicaliste latino Cesar Chavez.

Les couleurs du bureau ovale reprennent le thème déjà adopté par Bill Clinton, avec les mêmes rideaux dorés que Donald Trump, associés cette fois à une moquette bleue.

Enfin, les observateurs ont noté, lors de la signature des premiers décrets, mercredi, que le boîtier en bois, équipé d’un bouton rouge, que Donald Trump gardait à droite de son téléphone, a disparu.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk