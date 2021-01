DISCUSSIONS Ce 9e rendez-vous virtuel des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne sur la crise sanitaire se tiendra à partir de 18 heures

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles le 30 décembre 2020. — ISOPIX/SIPA

Le coronavirus va une nouvelle fois être au menu des discussions européennes. Riposte aux nouveaux variants, accélération de la vaccination, mise en place d’un certificat commun : les Vingt-Sept vont se retrouver ce jeudi soir pour un nouveau sommet par visioconférence consacré à la lutte contre la pandémie. Ce 9e rendez-vous virtuel des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE sur la crise sanitaire se tiendra à partir de 18 heures.

Au moment où plusieurs pays, comme l’Allemagne, durcissent leurs mesures, les Européens restent soucieux de préserver le fonctionnement du marché intérieur et notamment du transport transfrontalier de marchandises. Les Allemands proposent en outre que soient exigés dans l’UE tests et quarantaines pour les voyageurs venant de zones particulièrement touchées par les variants. Paris s’est dit favorable à des contrôles sanitaires aux frontières intra-européennes.

A la veille du sommet, les ambassadeurs des 27 sont parvenus à un accord sur une reconnaissance mutuelle des tests antigéniques, une mesure que défendait notamment la France.

La question du retard des vaccins

Pour détecter les mutations du coronavirus, la Commission européenne exhorte les pays membres à accroître le séquençage, jugeant le niveau actuel insuffisant. Elle les a aussi appelés à accélérer la vaccination, en protégeant 70 % de la population adulte d’ici la fin de l’été, et 80 % des personnels de santé et des plus de 80 ans d’ici mars. Les Vingt-Sept vont donc devoir se prononcer sur ces objectifs ambitieux, au moment où des retards de livraison du vaccin de Pfizer-BioNTech ont conduit un pays comme le Danemark à revoir à la baisse de 10 % ses ambitions pour le premier trimestre.