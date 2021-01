ELECTION Quelques minutes après son investiture, Twitter a transféré le compte@POTUS, pour « President of the United States », utilisé par Donald Trump pendant quatre ans

Joe Biden le 6 janvier 2021. — CNN

Après quatre ans aux mains de Donald Trump, le compte Twitter officiel de la présidence américaine, @Potus, est désormais attitré à Joe Biden, le nouveau président élu qui a prêté serment ce mercredi.

Quelques minutes après son investiture, Twitter a ainsi transféré le compte@POTUS, pour « President of the United States », utilisé par Donald Trump depuis son élection, sur celui de Joe Biden. Les tweets de Donald Trump sont désormais accessibles sur le compte@POTUS45, le milliardaire ayant été le 45e président des Etats-Unis. Il en est de même pour Mélanie Trump et l’administration Trump avec les comptes@FLOTUS45 ou@WhiteHouse45.

Un peu moins d’un million d’abonnés

Depuis son élection en novembre, Joe Biden utilisait un compte provisoire, qui a été supprimé ce mercredi. Il avait publié un message, le 15 janvier, expliquant que ce compte serait renommé@POTUS le 20 janvier. Et le président compte un peu moins d’un million d’abonnés, soit ceux qui suivaient son compte de président élu.

Et il n’est pas le seul. Sa femme, Jill Biden, a récupéré le compte utilisé par Mélania Trump,@FLOTUS pour « First Lady of the United States ». Kamala Harris, la vice-présidente, récupère celui de Mike Pence,@VP, pour « Vice President ». Son époux, Douglas Emhoff, bénéfice d’un compte créé pour l’occasion,@SecondGentleman, la femme de Mike Pence utilisant le compte@SecondLady. Il en est de même pour le compte officiel de la Maison Blanche,@WhiteHouse, désormais géré par l’administration Biden.