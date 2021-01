Giuseppe Conte a annoncé un nouveau confinement en Italie entre le 21 décembre 2020 et le 6 janvier 2021. — Youtube

En raison des retards de livraisons des vaccins Pfizer contre le coronavirus, l’Italie va prendre « dans les prochains jours » des actions légales contre le laboratoire, a annoncé le patron de la cellule de crise italienne pour la pandémie, Domenico Arcuri, mardi soir.

« La protection de la santé des citoyens italiens n’est pas négociable », a-t-il prévenu dans un communiqué. « La campagne de vaccination ne peut pas être ralentie, encore moins pour l’administration des deuxièmes doses à de nombreux Italiens qui ont déjà reçu la première », a-t-il ajouté.

Une semaine de retard selon Pfizer

Vendredi, Pfizer et son associé BioNTech avaient annoncé de façon inopinée ne pas être en mesure de fournir la quantité de doses à laquelle ils s’étaient engagés, déclenchant le courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la campagne de vaccination.

Ils avaient ensuite assuré le lendemain avoir mis en place un « plan » pour limiter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l’Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant « trois à quatre semaines ». Cependant, selon Domenico Arcuri, Rome a été informé par Pfizer que les retards de livraisons allaient se prolonger.

Quid de la deuxième dose pour le personnel sanitaire ?

L’Italie, qui a vu ses livraisons de flacons de vaccin se réduire de 29 % cette semaine, s’inquiète notamment de l’administration de la deuxième dose du vaccin au personnel sanitaire, sa première cible, alors que le pays vient de vacciner environ 1,2 million de personnes.

Pfizer a informé l’Italie que « non seulement les doses qui n’ont pas été livrées cette semaine, unilatéralement et sans préavis, ne le seront pas la semaine prochaine, mais en plus il y aura une nouvelle légère réduction des livraisons », a assuré Domenico Arcuri. Vendredi, le commissaire du gouvernement italien pour le coronavirus avait indiqué avoir « envoyé une réponse officielle à Pfizer Italie, dans laquelle il exprime sa déception » et « demande le rétablissement immédiat des quantités à distribuer ».