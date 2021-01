Donald Trump a quitté pour la dernière fois de son mandat la Maison-Blanche. — MANDEL NGAN / AFP

Le président américain Donald Trump a quitté la Maison-Blanche ce mercredi matin à quelques heures de la fin de son mandat, sans avoir accueilli son successeur Joe Biden qui prêtera serment en milieu de journée.

L’hélicoptère présidentiel Marine One transportant Donald et Melania Trump s’est envolé peu après 8h15 (heure locale) depuis les jardins de la Maison-Blanche. Prononçant seulement quelques mots, le président sortant a évoqué un mandat « fantastique de quatre ans », représentant « l’honneur d’une vie ». Un peu plus tard, depuis la base militaire d’Andrews, Trump a exprimé sa gratitude après « quatre années extraordinaires » passées à la Maison-Blanche.

Une lettre pour Biden

Il a souhaité « bonne chance » à son successeur démocrate Joe Biden, juste avant d’embarquer à bord d’Air Force One pour la dernière fois et s’envoler pour la Floride. « Je reviendrai d’une manière ou d’une autre », a promis le milliardaire républicain, saluant une petite foule de supporteurs venus le saluer.

Le président américain Donald Trump a laissé une lettre à Joe Biden avant de quitter la Maison-Blanche, a par ailleurs indiqué Judd Deere, porte-parole de l’exécutif, quelques minutes après son départ. Le courrier laissé dans le Bureau ovale pour son successeur est une tradition américaine. « Nous ne sommes que des occupants temporaires de ce poste », lui avait écrit Barack Obama il y a quatre ans. « Cela fait de nous des gardiens des institutions et des traditions démocratiques telles que l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs, la protection des droits civiques pour lesquelles nos ancêtres se sont battus », avait-il ajouté.