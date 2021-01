A Pékin, on stérilise pour éviter les contaminations. — Top Photo/Sipa USA/SIPA

Pékin a annoncé ce mercredi le confinement strict de cinq quartiers de la banlieue sud de la capitale chinoise, après la découverte du variant anglais du Covid-19 parmi une poignée de cas de contamination. Le pays le plus peuplé du monde, où l’épidémie a fait son apparition fin 2019, l’a très largement éradiquée sur son sol dès le printemps dernier. Mais des foyers sporadiques apparus ces dernières semaines inquiètent les autorités, qui ont à nouveau recours à des mesures drastiques pour limiter la contagion.

La capitale, qui compte 21 millions d’habitants, a ainsi confiné mercredi à domicile quelques dizaines de milliers de personnes dans cinq ensembles résidentiels de sa vaste banlieue sud. Ces quartiers ont révélé la présence de deux cas de contagion liés à la souche britannique du nouveau coronavirus, considérée comme plus contagieuse. Ces cas « n’ont pas de corrélation génétique avec des cas d’origine locale ou importés signalés auparavant », a déclaré devant la presse la directrice adjointe des services sanitaires de Pékin, Pang Xinghuo. « Ils sont considérés comme des variants du nouveau coronavirus découvert en Grande-Bretagne », a-t-il dit.

1,6 million de personnes sous contrainte sanitaire

Autour des cinq quartiers confinés, l’ensemble de l’arrondissement de Daxing, qui compte au total 1,6 million d’habitants, fait également l’objet de mesures spécifiques. Ses habitants n’ont désormais plus le droit de quitter Pékin -- dont le territoire est vaste comme la moitié de la Belgique. Il leur est recommandé de rester chez eux et d’éviter les foules. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont provisoirement interdits à Daxing, les mariages doivent être reportés et les élèves de la maternelle au collège doivent rester chez eux.

Les dernières mesures ont été prises après l’annonce mercredi de 103 nouveaux malades du Covid-19 en Chine, dont sept à Pékin (parmi lesquels six à Daxing) et le reste dans le nord et le nord-est du pays. Si les chiffres des derniers jours sont sans commune mesure avec ceux enregistrés en Europe ou aux Etats-Unis, ils n’en sont pas moins les plus élevés dans le pays depuis juillet dernier.

15 millions de vaccinés

Les autorités ont vite réagi avec des quarantaines forcées, des confinements et des dépistages massifs obligatoires et une campagne de vaccination. Plus de 15 millions de personnes ont déjà été vaccinées, sur une population totale de 1,4 milliard d’habitants. Depuis la semaine dernière, les 76 millions d’habitants du Hebei n’ont plus le droit de quitter cette immense province qui entoure Pékin, sauf urgence absolue. Des mesures similaires ont été prises dans les provinces du Jilin et du Heilongjiang (nord-est).

Ce regain épidémique inquiète les autorités à l’approche des vacances du Nouvel an lunaire (11 au 17 février). Elles provoquent d’ordinaire des afflux massifs dans les transports de personnes rentrant chez elles pour passer la fête, la plus importante de l’année dans le pays. Les autorités s’attendent cette année à devoir gérer en moyenne 40 millions de déplacements par jour sur une période de 40 jours. Selon le bilan officiel, 4.635 Chinois ont succombé au Covid-19 depuis l’an dernier, sur un total de moins de 90.000 contaminations.