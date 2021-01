Une note d’humour pour le départ de Donald Trump ? Alors que les préparatifs pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris battent leur plein à Washington, la vidéo d’une fanfare jouant Hit the road Jack (Prends la route, Jack) sous les fenêtres de la Maison Blanche est devenue virale.

Just Happened. Military Band practices “Hit The Road Jack” right outside the WH! 😂😩 pic.twitter.com/ocDqgA2r9D