Le milliardaire chinoisJack Ma, dans le viseur des autorités, a fait sa réapparition mercredi par vidéo interposée, après deux mois et demi d’un silence à l’origine de nombreuses interrogations. Le fondateur du mastodonte du commerce en ligne Alibaba avait disparu des radars après avoir publiquement critiqué fin octobre les autorités de régulation financière.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ