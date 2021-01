Présidentielle américaine : Trump invite les Américains à « prier » pour le succès de l’administration Biden (Archives) — AFP

Un dernier discours avant de quitter la Maison Blanche. Dans son allocution de fin de mandat, le président Donald Trump a invité mardi les Américains à « prier » pour le succès de la future administration Biden.

« Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu’elle réussisse à maintenir l’Amérique en sécurité et prospère », a affirmé le président sortant selon des extraits de ce discours qui sera bientôt retransmis d’après la Maison Blanche.

Dans son message d'adieu, Trump souhaite "bonne chance" et "prie pour le succès" de la "nouvelle administration". Il n'a toujours pas reconnu sa défaite ni la victoire de Biden mais continue d'arrondir les angles (son audience principale: Mitch McConnell)https://t.co/HET0BQql57 pic.twitter.com/VVVFISS4Cp — Philippe Berry (@ptiberry) January 19, 2021

Et de poursuivre : « Les Américains ont été horrifiés par l’assaut contre notre Capitole. La violence politique est une attaque contre tout ce que nous chérissons et ne sera jamais tolérée. » Trump appelle à l’unité et à « s’élever au-dessus de la rancœur partisane », un appel du pied aux sénateurs qui seront chargés de le juger, avec le risque d’une destitution symbolique et d’une possible inéligibilité future.

Trump est « fier de ne pas avoir déclenché de guerre »

Le président américain Donald Trump s’est également vanté mardi d’avoir « uni » le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son mandat, lors de son discours d’adieu. « Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant », a-t-il affirmé, selon des extraits du discours.

« Je suis tout particulièrement fier d’être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre », s’est aussi targué le milliardaire républicain.