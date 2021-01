La joute entre Donald Trump et Joe Biden sur la manière de gérer la crise du coronavirus continue. Le président a annoncé lundi la prochaine réouverture des frontières américaines aux ressortissants européens de l’espace Schengen, aux Britanniques, Irlandais ainsi qu’aux Brésiliens à compter du 26 janvier. Mais cette décision ne sera peut-être pas appliquée. La porte-parole du futur président Joe Biden a en effet immédiatement contredit le locataire de la Maison-Blanche.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.