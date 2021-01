Début de la campagne nationale de vaccination au Brésil, au pied de la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, le 18 janvier 2021. — FABIO MOTTA/EFE/SIPA

C’est devant la célèbre statue du Christ Rédempteur, qui domine la ville de Rio de Janeiro, qu’ont été faites les premières injections. Le gouvernement brésilien a finalement donné le coup d’envoi lundi d’une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

Le défi logistique est de taille, dans cette nation aux dimensions continentales où plus de 210.000 Brésiliens sont morts officiellement du coronavirus - un chiffre très sous-évalué, selon les spécialistes.

Une infirmière et une ancienne sans-domicile fixe de 80 ans ont été les premières personnes à recevoir une dose du vaccin, à la tombée du jour, dans l’Etat de Rio qui a le plus fort taux de mortalité du pays avec 151 décès pour 100.000 habitants.

Le deuxième pays le plus endeuillé

Les Etats du Goias et de Santa Catarina ont également lancé les vaccinations lundi, alors que Brasilia venait de donner le signal d’une campagne nationale, deux jours plus tôt que prévu, sous la pression de l’Etat de Sao Paulo qui a commencé à vacciner dès dimanche. Le pays de 212 millions d’habitants, le deuxième le plus endeuillé par le Covid-19, dispose de seulement six millions de doses. Et cette campagne démarre plusieurs semaines après les autres foyers épidémiques, Etats-Unis ou Europe.

C’est donc seulement dimanche que la situation s’est débloquée, quand le régulateur brésilien Anvisa a approuvé l’utilisation en urgence de deux premiers vaccins, le chinois CoronaVac et le britannique d’Oxford/AstraZeneca. « Après avoir entendu les gouverneurs, nous avons décidé de distribuer aujourd’hui même les vaccins aux [27] Etats » de la fédération brésilienne, qui « pourront commencer à vacciner » immédiatement, a annoncé lundi matin le ministre de la Santé Eduardo Pazuello.

Une rivalité politique

« C’est le vaccin du Brésil, pas celui d’un quelconque gouverneur », a déclaré le président Jair Bolsonaro, depuis Brasilia. Un changement de ton radical pour le dirigeant d’extrême droite, qui n’avait cessé auparavant de décrier « le vaccin chinois de Joao Doria », le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo.

Rival potentiel de Bolsonaro pour la présidentielle de 2022, Doria s’est empressé dimanche d’organiser une cérémonie officielle, devant les caméras, pour la première vaccination au Brésil dans son Etat, dès l’approbation du CoronaVac par l’Anvisa. « Un coup de marketing », avait réagi le ministre de la Santé, indiquant que la campagne nationale de vaccination débuterait officiellement mercredi. Avant de finalement l’avancer à lundi, sous la pression.