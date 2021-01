Une manifestation contre la peine de mort devant le pénitencier de Terre-Haute, dans l'Indiana. — SOPA Images

Un nouvelle fois, le président (pour encore quelques jours) des Etats-Unis, Donald Trump, va se démarquer de ses prédécesseurs. Les autorités fédérales préparaient vendredi leur 13e et dernière exécution en six mois, une série inédite dans l’Histoire américaine. La Cour suprême a donné son feu vert pour que Dustin Higgs, un homme noir de 48 ans, reçoive une injection létale dans le pénitencier fédéral de Terre-Haute, dans l’Indiana.

Un soir de janvier 1996, il avait invité trois jeunes femmes dans son appartement, près de Washington, avec deux amis. L’une d’elle ayant refusé ses avances, il avait proposé de les reconduire, mais s’était arrêté dans une réserve fédérale isolée. Selon le ministère de la Justice, il avait alors ordonné à l’un de ses amis d’abattre les trois femmes. En 2000, il a été condamné à la peine de mort pour enlèvement et assassinat. L’auteur des coups de feu a, lui, écopé d’une peine de rétention à perpétuité.

Feu vert systématique de la Cour suprême

« C’est arbitraire et inéquitable de punir M. Higgs plus que le tueur », a estimé son avocat, Shawn Nolan, dans une demande de clémence adressée à Donald Trump. Comme dans d’autres dossiers, le président républicain, un fervent défenseur de la peine de mort, n’a pas donné suite. Au contraire, son administration s’est battue en justice pour pouvoir procéder à l’exécution avant qu’il ne quitte la Maison Blanche, dans cinq jours.

Un tribunal avait accordé mardi un sursis à Dustin Higgs parce qu’il a contracté le Covid-19 et risque de souffrir davantage au moment de l’injection de pentobarbital. Le ministère de la Justice a immédiatement fait appel, et obtenu gain de cause. Un dernier recours, qui portait sur des questions de juridiction, a été étudié par la Cour suprême, qui l’a rejeté : la haute juridiction, profondément remaniée par Donald Trump, compte désormais six juges conservateurs sur neuf et ils ont systématiquement donné leur feu vert aux exécutions fédérales depuis l’été.

« Il n’y a jamais eu autant d’exécutions fédérales en un laps de temps aussi court »

L’administration républicaine a renoué en juillet avec une pratique suspendue depuis dix-sept ans, alors qu’au même moment les Etats reportaient toutes les exécutions pour éviter de propager le virus. Depuis, douze Américains ont reçu des injections létales à Terre-Haute, dont, pour la première fois en près de soixante-dix ans, une femme, exécutée malgré les doutes sur sa santé mentale.

« Il n’y a jamais eu autant d’exécutions fédérales en un laps de temps aussi court », relève Richard Dunham, le directeur du Centre d’information sur la peine de mort. « Le maximum de civils exécutés par les autorités fédérales était de seize en 1896, et là, on s’apprête à avoir treize exécutions en six mois ».

Habituellement, des pardons en fin de mandat

Avec l’exécution de Dustin Higgs, six auront eu lieu depuis la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre, là encore du jamais-vu, ajoute Richard Dunham. « Historiquement, les présidents en fin de mandat se concentrent sur les pardons et la commutation de peines », rappelle-t-il. Avant Donald Trump, aucun président sortant « n’a exercé son pouvoir discrétionnaire pour tuer des gens plutôt que pour les épargner ».

Si le rythme est inédit, le profil des condamnés reflète, selon l’expert, des problèmes récurrents dans l’application de la peine capitale aux Etats-Unis, avec une surreprésentation des personnes de couleurs (sept des treize), deux personnes ayant de lourdes déficiences intellectuelles, deux souffrant de troubles mentaux et deux tout juste majeures au moment de leur crime.

Biden opposé à la peine de mort

Sensible à ces travers, le démocrate Joe Biden, qui prêtera serment mercredi, a fait campagne sur son opposition à la peine de mort et a promis de travailler avec le Congrès pour tenter de l’abolir au niveau fédéral. Des parlementaires démocrates ont introduit lundi une proposition de loi en ce sens. Leur parti ayant repris le contrôle du Sénat, elle pourrait être adoptée.

« Mais les démocrates devront convaincre certains de leurs collègues républicains », estime Richard Dunham, en rappelant qu’aucune mesure abolitionniste n’a jamais été adoptée sans un soutien des deux partis.