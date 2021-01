PIQURE Le comité d’urgence de l’OMS s’est réuni jeudi, plus tôt que prévu

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS s'est exprimé vendredi 20 août sur l'épidémie de coronavirus. — Salvatore Di Nolfi/AP/SIPA

Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doit émettre ce vendredi des recommandations face à l’apparition de variants plus contagieux du coronavirus, susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie qui approche déjà deux millions de victimes.

Le comité d’urgence de l’OMS se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l’organisation internationale Tedros Adhanom Ghebreyesus en a convié les membres jeudi, deux semaines plus tôt que le calendrier prévu, pour s’attaquer au sujet de ces récentes évolutions du virus et envisager l’usage de certificats de vaccinations et de tests pour les déplacements internationaux.

Le privé n'a pas attendu

Déjà aux Etats-Unis des sociétés informatiques, dont Microsoft, des institutions de santé et des ONG ont formé une coalition pour mettre au point un passeport de vaccination. Dernière en date, une mutation originaire de l’Amazonie brésilienne et dont le Japon a annoncé dimanche la découverte pourrait selon l’OMS impacter la réponse immunitaire.

Apparus avant elle, les variants dits britannique et sud-africain, particulièrement contagieux, s’étendent désormais à respectivement au moins une cinquantaine et une vingtaine de pays, dans un monde submergé par une nouvelle vague de contaminations que confinements, couvre-feux et campagnes de vaccination ne parviennent pas à endiguer.