Impeachment contre Donald Trump EN DIRECT : Vote historique à venir à la Chambre…

21h25: Mitch McConnell n'a pas décidé pour voter pour on contre la destitution de Donald Trump

Le leader des républicains au Sénat a envoyé un email à ses collègues, expliquant qu'il n'avait pas pris sa décision et écouterait les arguments lors du procès (s'il a bien lieu). Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il indique qu'il n'est pas opposé à un impeachment ou une éventuelle destitution.

McConnell sends an email to his colleagues, which says: “While the press has been full of speculation, I have not made a final decision on how I will vote and I intend to listen to the legal arguments when they are presented to the Senate.”