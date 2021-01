PANDEMIE Les Etats-Unis sont confrontés à une flambée de l’épidémie et n’arrivent pas à reprendre le contrôle depuis l’automne

Les Etats-Unis subissent actuellement une flambée sans précédent de l'épidémie de Covid-19. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Près de 4.500 personnes sont décédées du coronavirus en 24 heures, mardi, aux Etats-Unis, marquant un nouveau record pour le pays le plus touché au monde.

Confrontés à une flambée épidémique, les Etats-Unis ont enregistré plus de 235.000 nouvelles contaminations et 4.470 morts, mardi, du jamais vu pour le pays qui n’avait encore jamais dépassé la barre des 4.000 décès en 24 heures.

Un test obligatoire pour rentrer sur le territoire américain

Et dans l’espoir d’enrayer les contagions, les autorités fédérales ont décidé que tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront désormais présenter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19 afin d’être autorisés à voyager, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines.

Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Les compagnies aériennes seront chargées de vérifier qu’un test a bien été réalisé avant l’embarquement. La moyenne des morts sur sept jours est à un plus haut depuis le début de la pandémie, et ils sont à déplorer dans toutes les régions du pays, avec une augmentation particulièrement élevée dans le Sud et l’Ouest.

Une situation critique à New York

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 22,8 millions de cas et plus de 380.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. La situation est par endroits critique. La ville de New York pourrait arriver au bout de ses stocks de vaccins d’ici la fin de la semaine prochaine, a prévenu son maire Bill de Blasio.

Plus au sud, la situation est également dramatique au Panama où les autorités envisagent de louer des conteneurs frigorifiés pour conserver les cadres en raison de la saturation des morgues des hôpitaux. La course aux vaccins est bien lancée aussi de l’autre côté de l’Atlantique. L’Union européenne se démène pour obtenir des doses supplémentaires de vaccin, des efforts qui ne devraient toutefois pas garantir une immunité collective en 2021 selon l’OMS.